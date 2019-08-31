"Я в шоке!" Усик едва не попал в ДТП во время прямого эфира

Автомобиль с прославленным украинским боксером Александром Усиком едва не попал в ДТП в США. Инцидент произошел во время прямого эфира крымчанина в социальной сети Instagram.

Боксер рассказывал о предстоящем поединке Ломаченко - Кэмпбелл, как резко прервал свой рассказ.

"Братан, братан, братан!!! Ты, опаска! Прикинь, едем в тачке и чуть не упороли какую-то бабушку. Я вообще в шоке", - не смог сдержаться Усик.

"Ты просто закапался в глаза", - парировал водитель, намекая на недавний визит Усика к офтальмологу.

Напомним, что 28 августа Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

Позже Александр ответил OBOZREVATEL за эту новость.

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