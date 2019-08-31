Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Я в шоке!" Усик едва не попал в ДТП во время прямого эфира

555 Читать материал на украинском

Автомобиль с прославленным украинским боксером Александром Усиком едва не попал в ДТП в США. Инцидент произошел во время прямого эфира крымчанина в социальной сети Instagram.

Боксер рассказывал о предстоящем поединке Ломаченко - Кэмпбелл, как резко прервал свой рассказ.

"Братан, братан, братан!!! Ты, опаска! Прикинь, едем в тачке и чуть не упороли какую-то бабушку. Я вообще в шоке", - не смог сдержаться Усик.

"Ты просто закапался в глаза", - парировал водитель, намекая на недавний визит Усика к офтальмологу.

Новости
"Вам будет больно": Усик пригрозил комментаторам в интернете

Напомним, что 28 августа Усик представил новое стихотворение, которое вызвало бурное неодобрение у поклонников спортсмена. В интернете юзеры оставили много нелестных комментариев о боксере, которые и привел в своей новости OBOZREVATEL.

Позже Александр ответил OBOZREVATEL за эту новость.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Персона
Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...