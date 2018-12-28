''Я могу ударить'': американский чемпион пригрозил Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис, готовясь к бою против мексиканца Абнера Мареса, сделал ряд вызывающий заявлений, в том числе, и об украинце Василий Ломаченко.

Самоуверенный Джервонт Дэвис

"Сила, скорость, движение. Я просто лучше, чем Ломаченко. Я не из тех ребят, которые недооценивают своих соперников. Я знаю, с кем мне предстоит встреча. Я могу ударить сильнее, чем Деонтей Уайлдер. Думаю, я лучший в 130 и 135 фунтах", - расдухарился американский боец.

"Хорошая шутка" - Василий Ломаченко

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Дэвис завоевал вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в апреле 2018-го. На вечере бокса в Бруклине (США), 23-летний американец нокаутировал аргентинца Хесуса Куэйляра (28-3, 21 КО).

Напомним, что Ломаченко объединил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), победив Хосе Педрасу 8 декабря в Нью-Йорке.