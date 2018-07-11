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WBC объявил о проведении в Киеве супербоя Кличко – Льюис

2.3тЧитать новость на украинском

Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил о проведении боя между легендами бокса – украинцем Виталием Кличко и британцем Ленноксом Льюисом. Поединок пройдет во время конгресса организации, который с 30 сентября по 5 октября примет Киев.

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Бывшие чемпионы мира вернутся в ринг для проведения выставочного боя, сообщает официальный сайт WBC. Кличко и Льюис встретятся в матче-реванше после эпического вечера в Staples Center в Лос-Анджелесе, который состоялся в июне 2003 года. Тогда бой был остановлен после шестого раунда из-за сильного рассечения у украинца, которому было засчитано поражение техническим нокаутом. При этом Виталий вел 58-56 на карточках всех трех судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко раскрыл тайну матча-реванша с Ленноксом Льюисом, которую хранил 15 лет.

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Тема
Кличко – Льюис
Персоны
Леннокс ЛьюисВиталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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