МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

"Выглядит неизбежным": Белью сделал заявление о бое с Усиком

4.4тЧитать новость на украинском

Британец Тони Белью (30-2-1, 20 КО) рассказал, как продвигаются переговоры с Александром Усиком (15-0, 11 КО).

"На данном этапе бой выглядит неизбежным, но все может измениться. Мы еще не договорились о месте и других вещах. Бой должен пройти в этом году, это мой последний год в боксе. Я не буду драться в 2019 году. Должен был закончить карьеру еще в марте 2018-го", – сказал Белью в интервью Boxing Scene.

Новости
Будущее туманно: у Гассиева возникли серьезные проблемы после поражения от Усика

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тони Белью назвал вероятную дату боя британского боксера с Александром Усиком. Кроме того, появилась официальная информация о том, что крымчанин встретиться с Тони в Киеве.

Читайте все новости по теме "Усик - Белью" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик - Белью
Персоны
Тони БельюАлександр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги