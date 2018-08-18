"Выглядит неизбежным": Белью сделал заявление о бое с Усиком

Британец Тони Белью (30-2-1, 20 КО) рассказал, как продвигаются переговоры с Александром Усиком (15-0, 11 КО).

"На данном этапе бой выглядит неизбежным, но все может измениться. Мы еще не договорились о месте и других вещах. Бой должен пройти в этом году, это мой последний год в боксе. Я не буду драться в 2019 году. Должен был закончить карьеру еще в марте 2018-го", – сказал Белью в интервью Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Тони Белью назвал вероятную дату боя британского боксера с Александром Усиком. Кроме того, появилась официальная информация о том, что крымчанин встретиться с Тони в Киеве.