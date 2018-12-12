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''Выглядел великолепно'': чемпион мира из России признал превосходство Гвоздика

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Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол восхитился мастерством обладателя чемпионского пояса WBC Александра Гвоздика.

"Я предполагал, что во второй половине боя победит Гвоздик, потому что его уровень выносливости был выше, чем у Стивенсона. Гвоздик выглядел великолепно. Он хорошо работал и завоевал победу в нужное время. Я рад принять бой с ним. Но пока рано об этом говорить", – заявил Бивол в интервью Boxingscene.

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

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Ранее Гвоздик высказался относительно возможности боя с Биволом.

Напомним, что Александр добыл победу над Адонисом Стивенсоном нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона. После поражения канадского боксера доставили в больницу, где из-за кровоизлияния в мозг его вынуждены были ввести в искусственную кому. Украинец поддержал своего соперника, записав трогательное видеообращение.

Персоны
Дмитрий БиволАлександр Гвоздик
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