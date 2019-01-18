''Выбью д*рьмо'': боксера, нагрубившего Ломаченко, пообещали избить

Американский боксер Дэвин Хэйни готов сразиться со своим соотечественником Теофимо Лопесом. Лучший проспект 2018 года пообещал "убить" Ломаченко на ринге.

"Все говорят о супербое с Теофимо. Мы можем подраться хоть сейчас. Я не хочу ждать, чтобы подраться с ним, я хочу выбить из него дерьмо сейчас же", - цитирует Хэйни VRinge.

Теофимо Лопес fightnews.info

При этом Дэвин не прочь сразиться и с украинским боксером.

"Мне нужно еще улучшаться, потому что, если посмотреть на то, что Ломаченко делает… Если что-то не работает, он делает что-то совершенно иное. Он быстрый, в его арсенале много различных стилей. Парень может улучшаться. Я хочу вам кое-что показать прямо сейчас. [показывает на смартфоне] Это Instagram Ломаченко, смотрите, что я сделал. Я написал ему: "Давай драться", - признался Хэйни.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, отец и тренер Теофимо Лопеса уверен, что его подопечный сможет выиграть пояс WBC, чтобы провести бой с Ломаченко. При этом американец не сомневается, что его сын без проблем победит нашего боксера.

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