''Впервые могу сказать'': Белью назвал причину поражение от Усика

Британский боксер Тони Белью впервые в карьере испытал чувство физической усталости во время боя. По словам спортсмена, именно этим можно объяснить поражение в поединке против Александра Усика, который состоялся 10 ноября и завершился нокаутом англичанина в 8-м раунде.

"Я не могу найти лучшего способа объяснить поражение, чем тот, что впервые в своей карьере я устал во время боя. Впервые я мог сказать, что был измотан. Я не помню большую часть восьмого раунда. Помню только, как поднялся на ноги. Не могу объяснить, почему устал. Я был в отличной форме и чувствовал себя фантастически. Ничего шокирующего в том, что я расправляюсь с этим парнем, не видел", – рассказал Белью в интервью WBN.

Отметим, после поражения от Усика Тони Белью объявил о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что готов к очень неожиданному повороту в своей карьере.