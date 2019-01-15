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Кличко возвращается? Появилась официальное заявление Владимира

1.8тЧитать материал на украинском

Легендарный боксер Владимир Кличко дал первый официальный комментарий о возобновлении профессиональной карьеры.

В СМИ появилась информация о том, что экс-чемпион мира проведет поединок против британца Диллиана Уайта на "Уэмбли" в апреле нынешнего года.

"Я все еще готов к вызовам в жизни, и я действительно чувствую, что я все еще много чего могу. Недавно многие из вас связывались со мной, желая увидеть, как я возвращаюсь на ринг в апреле нынешнего года, и я благодарен вам за это. Тем не менее, я должен назвать все эти спекуляции ранней первоапрельской шуткой", - написал Кличко на своей странице в Twitter.

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Кличко возвращается? Поя вился постер к новому бою легендарного украинца

Владимир Кличко

Владимир Кличко

klitschko-brothers.com

Свой последний бой в карьере украинец провел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". Кличко уступил непобежденному британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Владимир Кличко
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Chesser Melanie
Chesser Melanie
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