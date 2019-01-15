Кличко возвращается? Появилась официальное заявление Владимира

Легендарный боксер Владимир Кличко дал первый официальный комментарий о возобновлении профессиональной карьеры.
В СМИ появилась информация о том, что экс-чемпион мира проведет поединок против британца Диллиана Уайта на "Уэмбли" в апреле нынешнего года.
"Я все еще готов к вызовам в жизни, и я действительно чувствую, что я все еще много чего могу. Недавно многие из вас связывались со мной, желая увидеть, как я возвращаюсь на ринг в апреле нынешнего года, и я благодарен вам за это. Тем не менее, я должен назвать все эти спекуляции ранней первоапрельской шуткой", - написал Кличко на своей странице в Twitter.
I’m all about challenges in life and I do really feel that I “still got it”💪. Recently many of you contacted me willing to see me making a comeback to the ring this April and I’m thankful to y’all for that. However, I need to call such speculation an early April fool’s day joke— Klitschko (@Klitschko) 15 января 2019 г.
Владимир Кличко
klitschko-brothers.com
Свой последний бой в карьере украинец провел 29 апреля 2017 года на "Уэмбли". Кличко уступил непобежденному британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Авторитетный британский журналист Стив Банс анонсировал возвращение украинского боксера в профессиональный спорт.
Соперником нашего боксера может стать Диллиан Уайт, который в декабре прошлого года отправил в тяжелый нокаут Дерека Чисору.
Известный промоутер Эдди Хирн собирается организовать суперсобытие на британском стадионе "Уэмбли". В вечере бокса в Лондоне помимо Кличко примет участие еще один украинец Александр Усик.
Украинцы против возвращения Владимира Кличко в большой бокс. Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 18 тысяч человек.
По мнению букмекеров, легендарный украинец Владимир Кличко будет иметь равные шансы на победу в поединке против британца Диллиана Уайта в том случае, если все же решит вернуться на ринг.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram