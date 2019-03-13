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Возвращение скоро? Владимир Кличко приступил к тренировкам

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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который завершил карьеру в августе 2017 года, возобновил тренировки.

Как сообщает SportArena со ссылкой на свои источники, последние дни экс-чемпион мира в супертяжелом весе находится в Киеве, где и проводит свои занятия.

Владимир Кличко

Владимир Кличко

5 марта Кличко-младший получил фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг. Наш боксер может заработать 40 миллионов долларов (чуть более 1 млрд гривен) от стриминговой платформы DAZN.

Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Персона
Владимир Кличко
Место
УкраинаКиев
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