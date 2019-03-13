Возвращение скоро? Владимир Кличко приступил к тренировкам

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который завершил карьеру в августе 2017 года, возобновил тренировки.
Как сообщает SportArena со ссылкой на свои источники, последние дни экс-чемпион мира в супертяжелом весе находится в Киеве, где и проводит свои занятия.
Владимир Кличко
5 марта Кличко-младший получил фантастическое предложение относительно своего возвращения в ринг. Наш боксер может заработать 40 миллионов долларов (чуть более 1 млрд гривен) от стриминговой платформы DAZN.
Первый бой планируется организовать в Германии против соперника, который входит в топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий – в Лондоне на стадионе "Уэмбли" с британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
11 января появилась информация, что легендарный Владимир Кличко возобновит профессиональную карьеру в 2019 году и проведет бой с Диллианом Уайтом.
Букмекеры начали принимать ставки на этот бой украинца, а позже появился постер к предполагаемому бою.
15 января Кличко дал первый официальный комментарий о возобновлении профессиональной карьеры.
Диллиан заявлял, что готов сразиться с легендарным украинцем.
Джеймс Али Башир выразил уверенность в том, что легендарный украинец возобновит карьеру.
Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Джошуа.
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