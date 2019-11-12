"Вижу недостатки": американский чемпион сделал дерзкий выпад в адрес Ломаченко

Чемпион WBC в легком весе Дэвин Хэйни с уверенностью заявил, что сможет побить чемпиона по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко.

"Я вижу его недостатки, которые мог бы использовать. Мой джеб является решающим фактором, он отличает меня от всех остальных боксеров, дает мне особое преимущество. Честно говоря, я не прокручивал этот бой у себя в голове, так как сомневаюсь, что поединок против Ломаченко станет моим следующим сражением", – рассказал Хейни в интервью Sky Sports.

Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни Boxing Scene

Американец также внимательно следил за боем Ломаченко против Люка Кэмпбелла, в котором украинец победил единогласным решением судей.

"Я считаю, что это был хороший поединок, в котором Ломаченко показал некоторые свои недостатки. Люк Кэмпбелл неплохо использовал джеб, наносил хорошие удары в корпус, но не заслужил общей победы. Чтобы побить Ломаченко, необходимо превзойти его в работе ног, так как это самая сильная его сторона", – добавил Хейни.

Как сообщал Obozrevatel, тренер Александра Усика Сергей Пуцов раскрыл необычный секрет подготовки Василия Ломаченко к поединкам.

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