Виталий Кличко показал, в чем его младший сын обогнал Владимира

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко показал, как вырос его младший сын Максим.

У себя в Telegram-канале мэр Киева выложил снимок, где 15-летний парень стоит голова к голове с Владимиром Кличко.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока - ростом", – подписал кадр Кличко-старший.

Владимир Кличко и Максим Кличко Telegram-канал "Віталій Кличко"

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко заявил, что хорватский супертяжеловес Филип Хргович в будущем станет чемпионом мира в хэвивейте.

Отметим, что братья Кличко и россиянин Николай Валуев попали в необычный боксерский рейтинг современных чемпионов мира в хэвивейте.