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Виталий Кличко показал необычное фото с братом и сыном: спортивные итоги 7 июля

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
2,0 т.
Виталий Кличко показал необычное фото с братом и сыном: спортивные итоги 7 июля

Легендарный Виталий Кличко показал, в чем его младший сын Максим превосходит брата Владимира, а возлюбленная Криштиану Роналду Джиордина Родригес выложила фото в купальнике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 7 июля.

Кроме того, журналист Алексей Андронов рассказал о невероятной мотивации футболистов "Ворсклы" в финале Кубка Украины с "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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