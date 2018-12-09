''Вася нереален'': бой Ломаченко ''взорвал'' соцсети

Победа боксера Василия Ломаченко в Нью-Йорке над пуэрториканцем Хосе Педрасой стало главной темой для обсуждения в социальных сетях в воскресенье, 9 декабря. Поклонники 30-летнего уроженца Белгород-Днестровского отмечают невероятную мощь украинца.

Кроме того, юзеры приводят параллели между фамилией пуэрториканца и известной ругательной идиомой.

ТАААААК! Він це зробив! Василь Ломаченко - суперчемпіон світу за версією WBA і чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі ??



Українець здолав Педрасу і довів свій геніальний рівень! Пишаємося нашим красенем! ??



І не шкодуємо лайків, він заслужив! ??????#Loma #boxing pic.twitter.com/eTp6VzJ1Nt — Сергей Хоменко (@sitizen777) 9 декабря 2018 г.

Ломаченко — монстр! — Гурбангулы Допиздицкий (@dopizditskiy) 9 декабря 2018 г.

У Ломаченко якась нереальна швидкість https://t.co/EAlG7CNoL7 — Yurii DEmon (@DEmon_CDXLIV) 9 декабря 2018 г.

Почему у нас не могут воспитать боксеров вроде Усика и Ломаченко? — POST KIRILL (@DamnedKira) 9 декабря 2018 г.

Если вы не знвете что такое унижение и боль - посмотрите 11 раунд боя Ломаченко против Педразы! Фантастика просто, Вася нереален ??????????????????https://t.co/elUCb3uNNF — Vitalii Volochai (@v1lat) 9 декабря 2018 г.

Собираюсь уделать этот день, как Ломаченко Педрасу. — винные хроники (@vinniechroniki) 9 декабря 2018 г.

І нехай у футбол наші грають не дуже, проте по морді дають гарно. Ломаченко молодець! Вітаю з перемогою! pic.twitter.com/9EL50m31mN — Alex (@Alex25515732) 9 декабря 2018 г.

Даешь каждому Василию Ломаченко победу над каждым Хосе ПЕДРАСОЙ!!! — Виолетта Дашкова (@VILKA_Dashkova) 9 декабря 2018 г.

Loma you rock!

В нас є Лома,а у вас нема проти нього іншого лома :)

Слава Україні!#LomaPedraza #LomachenkoPedraza — Andriy Rybiy (@AndriyfromLviv) 9 декабря 2018 г.

Ломаченко vs. Педраса: видовищний та сильний поєдинок від Ломи проти доволі непоганого суперника - багато красивих та потужних моментів було від Василя; а 11 раунд - просто ураган!

Все це забезпечило впевнену перемогу по очках та уніфікацію поясів!

Поздоровляю, @VasylLomachenko! — Вова Колесніков (@accord2_0) 9 декабря 2018 г.

Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.