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''Вася нереален'': бой Ломаченко ''взорвал'' соцсети

1.6тЧитать материал на украинском

Победа боксера Василия Ломаченко в Нью-Йорке над пуэрториканцем Хосе Педрасой стало главной темой для обсуждения в социальных сетях в воскресенье, 9 декабря. Поклонники 30-летнего уроженца Белгород-Днестровского отмечают невероятную мощь украинца.

Кроме того, юзеры приводят параллели между фамилией пуэрториканца и известной ругательной идиомой.

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Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.

Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.

Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.

Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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