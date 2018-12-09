''Вася нереален'': бой Ломаченко ''взорвал'' соцсети

Победа боксера Василия Ломаченко в Нью-Йорке над пуэрториканцем Хосе Педрасой стало главной темой для обсуждения в социальных сетях в воскресенье, 9 декабря. Поклонники 30-летнего уроженца Белгород-Днестровского отмечают невероятную мощь украинца.
Кроме того, юзеры приводят параллели между фамилией пуэрториканца и известной ругательной идиомой.
ТАААААК! Він це зробив! Василь Ломаченко - суперчемпіон світу за версією WBA і чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі ??— Сергей Хоменко (@sitizen777) 9 декабря 2018 г.
Українець здолав Педрасу і довів свій геніальний рівень! Пишаємося нашим красенем! ??
І не шкодуємо лайків, він заслужив! ??????#Loma #boxing pic.twitter.com/eTp6VzJ1Nt
Ломаченко — монстр!— Гурбангулы Допиздицкий (@dopizditskiy) 9 декабря 2018 г.
Loma in the 11th! #LomaPedraza pic.twitter.com/HaKtvlHnsw— Dilly H (@DillyH_) 9 декабря 2018 г.
У Ломаченко якась нереальна швидкість https://t.co/EAlG7CNoL7— Yurii DEmon (@DEmon_CDXLIV) 9 декабря 2018 г.
Ломаченко - великий боєць! https://t.co/CXsDn4qay0— Васильківський Ігор (@vigors) 9 декабря 2018 г.
Почему у нас не могут воспитать боксеров вроде Усика и Ломаченко?— POST KIRILL (@DamnedKira) 9 декабря 2018 г.
Если вы не знвете что такое унижение и боль - посмотрите 11 раунд боя Ломаченко против Педразы! Фантастика просто, Вася нереален ??????????????????https://t.co/elUCb3uNNF— Vitalii Volochai (@v1lat) 9 декабря 2018 г.
Собираюсь уделать этот день, как Ломаченко Педрасу.— винные хроники (@vinniechroniki) 9 декабря 2018 г.
І нехай у футбол наші грають не дуже, проте по морді дають гарно. Ломаченко молодець! Вітаю з перемогою! pic.twitter.com/9EL50m31mN— Alex (@Alex25515732) 9 декабря 2018 г.
Даешь каждому Василию Ломаченко победу над каждым Хосе ПЕДРАСОЙ!!!— Виолетта Дашкова (@VILKA_Dashkova) 9 декабря 2018 г.
Perfect technique from #Lomachenko #Loma #LomaPedraza #Ломаченко pic.twitter.com/BrJmdAPNCe— boxingkuhar (@boxingkuhar) 9 декабря 2018 г.
Против Лома нет приема #LomaPedraza— Alex. (@korshykov) 9 декабря 2018 г.
Loma you rock!— Andriy Rybiy (@AndriyfromLviv) 9 декабря 2018 г.
В нас є Лома,а у вас нема проти нього іншого лома :)
Слава Україні!#LomaPedraza #LomachenkoPedraza
Ломаченко vs. Педраса: видовищний та сильний поєдинок від Ломи проти доволі непоганого суперника - багато красивих та потужних моментів було від Василя; а 11 раунд - просто ураган!— Вова Колесніков (@accord2_0) 9 декабря 2018 г.
Все це забезпечило впевнену перемогу по очках та уніфікацію поясів!
Поздоровляю, @VasylLomachenko!
Напомним, что поединок прошел в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden и завершился по очкам единогласным решением судей в пользу нашего боксера: 119:107, 117:109, 117:109.
Василий лаконично прокомментировал свою победу, сделав оригинальное заявление. Также битву оценил проигравший пуэрториканец.
Позже появилось видео лучших моментов боя Ломаченко - Педраса.
Кроме того,была опубликована неожиданная статистика боя, оказавшаяся совсем не в пользу украинца.
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