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"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев

3.2т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) в своем подготовительном лагере в Калифорнии повторил сцену из российского сериала "Бригада".

"Ладно, слушайте пацаны, только поймите меня правильно. Нужно ехать на тренировку. Тренироваться нужно мне, а зацепят вас", - перефразировал украинец часть диалога героя Сергея Безрукова.

В оригинале сцена выглядит так.

Такой косплей не нашел одобрения у украинских болельщиков.

"Ва*ное ва*ное дно... оно делает максимум, чтобы отвернуть от себя украинского болельщика. И привлечь ва*ного, соответственно", "Сделал пародию на ка*апское бандитское кино. Это очень классно ложится в канву "видео с Шарием", "Крым - ета Крым", "РПЦ - фарева" и т.д. Нафига нам такие патриоты? Только имбицильну логику "если ты такой патриот, то иди в окопы "не предлагать", - ругаются пользователи в сети.

"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев

Скриншот с сайта Tribuna.com

"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев

Скриншот с сайта Tribuna.com

"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев

Скриншот с сайта Tribuna.com

"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев

Скриншот с сайта Tribuna.com

"Ва*ное дно": Усик снял "российское" видео и разозлил украинцев

Скриншот с сайта Tribuna.com

Новости
"Собаки лают": Усик ответил "больным украинцам" за критику

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик получил массу нелестных и оскорбительных комментариев под видео, в котором он восхищается деятельностью скандального блогера Анатолия Шария.

Позже разнос боксеру устроил офицер ВСУ, полковник Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. В комментариях под постом Дмитрий Ярош назвал Усика "кремлевским пи***асом".

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Персона
Александр Усик
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Когда-то это чучело на ринге танцевало "гопак" под украинские песни,с "оселедцем" на ещё неотбитом чайнике.
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