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5 ноября • обновлено в 09:57
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В США умер легенда мирового бокса

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В США в возрасте 92 лет скончался член Международного зала боксерской славы Дон Фрейзер, известный тем, что всю жизнь посвятил себя этом виду спорта.

Он выступал за армейскую сборную США, был корреспондентом культового издания The Ring, а затем также исполнял роль промоутера и матчмейкера, пишет vringe.com.

Новости
Знаменитый украинский боксер в США выиграл третий чемпионский пояс в карьере

Дон Фрейзер

Дон Фрейзер

ib.tv

Фрейзер был промоутером многих поединков с участием культовых боксеров. Он организовал бой-реванш между Мохаммедом Али и Кеном Нортоном. Также в его шоу выступали легендарные Шугар Рэй Робинсон, Рубен Оливарес, Джордж Формен, Хосе Наполес, Сальвадор Санчес, Карлос Сарате, Бобби Чакон, Дэнни Лопес.

В 1981-83 годах работал исполнительным директором Атлетической комиссии штата Калифорния.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский супертяж завершил карьеру после чемпионского боя.

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Персона
Мохаммед Али
Место
США
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