В сети вспомнили единственный раз, когда Виталий Кличко взбесился в ринге - опубликовано видео

В 2011 году Виталий Кличко в первом же раунде нокаутировал кубинца Одланьера Солиса. После того, как рефери остановил бой, будущий мэр впал в ярость.

Украинский боксер бросился к противнику, высказывая ему свое недовольство таким ранним завершением битвы.

"Я извиняюсь перед теми, кто пришел на этот поединок. Не я виноват, что он так быстро завершился. Я вышел на ринг, чтобы сразиться не только ради себя, а ради болельщиков. Мне очень жаль, что фанатам так и не удалось насладиться боксом", – прокомментировал ситуацию Кличко.

Как позже выяснилось, Солис травмировал колено и спустя некоторое время врачи удалили у кубинского спортсмена переднюю крестообразную связку.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный городской глава Виталий Кличко в новогоднюю ночь подвергся неудачному розыгрышу российского пропагандиста-пранкера Владимира Кузнецова (Вована). Мэр не купился на развод россиянина, красиво поставив его на место.