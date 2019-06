"В буквальном смысле": Кличко обратился к фанатам из-за ЧП

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко опубликовал видео с места инцидента в Испании, во время которого на яхте боксера произошел пожар.

Благодаря быстрой реакции спасателей и команды судна Кличко и его друзья были оперативно эвакуированы на берег.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM