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12 марта • обновлено в 14:30
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В Буковеле состоится финал спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

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Уже очень скоро состоятся решающие поединки за титул чемпиона среди профессионалов и аматоров лиги WWFC и федерации UFMMA.

В Буковеле состоится финал спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

14 марта, в Буковеле состоится финал проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, который проходит в формате гран-при.

В третьей, заключительной части проекта, станут известны имена лучших: победителей 4 титульных поединков, среди аматоров и профессионалов групп А и Б.

В боях за звание чемпиона будут бороться:

- Профессионалы:

Ахремчик Роман - Литвинов Сергей, в весовой категории 57 кг

Стахнюк Артур - Жураковский Анатолий в весовой категории 70 кг

-Аматоры:

Андреев Олег - Пенкин Валентин в весовой категории 70 кг

Богославский Александр - Гадыров Денис в весовой категории 84 кг

14 марта, 20.00, РЦ "Бука", при поддержке:

Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, международной беттинговой компании FAVBET и курорта Буковель

Полный файт-кард турнира:

1. Пивоварчук Юрий - Борзило Александр 60 кг - аматоры

2. Шульженко Александр - Абрамян Георгий 60 кг - аматоры

3. Хуторянский Александр - Коломиец Кирилл 77 кг - аматоры

4. Андреев Олег - Пенкин Валентин 70 кг - аматоры

5. Богославский Александр - Гадыров Денис 84 кг - аматоры

6. Овчинникова Надежда - Семаль Валентина 48 кг - профессионалы

7. Токаревский Данил - Зубенко Андрей 70 кг - профессионалы

8. Кукоаре Влад - Гудз Илья 66 кг - профессионалы

9. Головайчук Тарас - Лупинов Илья 93 кг - профессионалы

10. Ахремчик Роман - Литвинов Сергей 57 кг - профессионалы

11. Стахнюк Артур - Журакивский Анатолий 70 кг - профессионалы

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