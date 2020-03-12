В Буковеле состоится финал спортивного проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP

Уже очень скоро состоятся решающие поединки за титул чемпиона среди профессионалов и аматоров лиги WWFC и федерации UFMMA.
14 марта, в Буковеле состоится финал проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, который проходит в формате гран-при.
В третьей, заключительной части проекта, станут известны имена лучших: победителей 4 титульных поединков, среди аматоров и профессионалов групп А и Б.
В боях за звание чемпиона будут бороться:
- Профессионалы:
Ахремчик Роман - Литвинов Сергей, в весовой категории 57 кг
Стахнюк Артур - Жураковский Анатолий в весовой категории 70 кг
-Аматоры:
Андреев Олег - Пенкин Валентин в весовой категории 70 кг
Богославский Александр - Гадыров Денис в весовой категории 84 кг
14 марта, 20.00, РЦ "Бука", при поддержке:
Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, международной беттинговой компании FAVBET и курорта Буковель
Полный файт-кард турнира:
1. Пивоварчук Юрий - Борзило Александр 60 кг - аматоры
2. Шульженко Александр - Абрамян Георгий 60 кг - аматоры
3. Хуторянский Александр - Коломиец Кирилл 77 кг - аматоры
4. Андреев Олег - Пенкин Валентин 70 кг - аматоры
5. Богославский Александр - Гадыров Денис 84 кг - аматоры
6. Овчинникова Надежда - Семаль Валентина 48 кг - профессионалы
7. Токаревский Данил - Зубенко Андрей 70 кг - профессионалы
8. Кукоаре Влад - Гудз Илья 66 кг - профессионалы
9. Головайчук Тарас - Лупинов Илья 93 кг - профессионалы
10. Ахремчик Роман - Литвинов Сергей 57 кг - профессионалы
11. Стахнюк Артур - Журакивский Анатолий 70 кг - профессионалы
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