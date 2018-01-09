В Англии замяли громкий скандал вокруг боя Кличко - Джошуа

Британский любитель бокса Крейг Фостер, из-за которого разразился громкий скандал вокруг боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, не стал играться с огнем. Англичанин мирно разрешил резонансную ситуацию, согласившись заплатить штраф.

Подписчик канала Sky Sports, чей друг случайно вел с его аккаунта незаконную онлайн-трансляцию в Facebook, решил не доводить дело до суда. Мужчина подписал соглашение и возместит телегиганту неустойку в размере 5 тысяч фунтов (6,7 тысяч долларов), информирует Mirror.

Отмечается, что Фостер, согласившись заплатить штраф, отказался выдавать имена и адреса друзей, которые его подставили во время просмотра боя Кличко - Джошуа.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в США пришли в восторг от боя Кличко против непобедимого Энтони Джошуа.