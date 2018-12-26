''Увидят в реанимации'': экс-соперник Усика резко ответил известному боксеру

Британский боксер Тони Белью, которого украинец Александр Усик нокаутировал 10 ноября, резко ответил своему бывшему сопернику Дэвиду Хэю.

Экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) признался, что не устраивал постановочные конфликты со своим соотечественником перед обоими очными поединками.

"С моей стороны трештокинг пошел только после того, как Дэвид втянул во все это семью. Я имею в виду, когда он заявил, что в следующий раз мои родные увидят меня в реанимации. В тот момент все поменялось. Я впервые почувствовал, что это — больше, чем просто бой. Это уже личное", — цитирует Белью VRinge.

Тони Белью - Александр Усик

Несмотря на то, что Хэй извинился за сказанное перед очными встречами, Белью признался, что тот момент принял его слова близко к сердцу.

"Знаете... Вещи, которые он говорил... Может быть, за теми угрозами действительно ничего такого не было, но сказал он все это очень откровенно, и я поверил. Он уже извинился за все то сказанное. Но послушайте, для меня ведь все было всерьез!" — возмутился бывший соперник Усика.

Напомним, что в первом поединке 4 марта 2017 года против Белью Хэй повредил сухожилье и в итоге в 11-м раунде бой был остановлен в пользу Тони.

В бое-реванше 5 мая 2018 года "Бомбардировщик" вновь оказался сильнее, досрочно завершив поединок в пятом раунде.

Тони Белью - Дэвид Хэй skysports.com

Как сообщал OBOZREVATEL,