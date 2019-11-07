"Увидите": Кличко сделал новое заявление о камбэке

Легендарный Владимир Кличко вновь подтвердил, что готов вернуться в бокс ради того, чтобы установить исторический рекорд.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе твердо намерен превзойти достижение Джорджа Формана, который выиграл титул в 45 лет.

Владимир Кличко "Братство Кличко"

"Возвращаюсь ли я? Я не собираюсь возвращаться, чтобы просто дать кому-нибудь в подбородок. Но, возможно, я вернусь в спорт, чтобы побить рекорд. А какой есть рекорд? Рекорд Джорджа Формана. Мне нужно два, ну или три года, чтобы побить рекорд и стать "старейшим чемпион мира в хевивейте". Случится ли это? Не знаю. Я тренируюсь каждый день. Подождите и увидите, вернусь ли я", – сказал Владимир в интервью Off The Ball's.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о переменах в отношениях Владимира Кличко и американской актрисы Хайден Панеттьери.

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