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12 сентября • обновлено в 16:20
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"Устал слышать": легенда бокса нагло высказался о Ломаченко

1.8т Читать материал на украинском

Легендарный американский тренер Фредди Роуч, который, в частности, работает с филиппинцем Мэнни Пакьяо, не считает Василия Ломаченко лучшим боксером планеты.

По словам наставника Пакмена, ему надоели подобные разговоры, и он хотел бы устроить бой своего звездного подопечного с украинским суперчемпионом.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

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"Я бы хотел, чтобы Мэнни подрался с Хорхе Линаресом. Потому что он один из тех, кого тренировал собственный отец. И с Ломаченко. Я устал слышать, что он лучший боксер мира, потому что это не так", – приводит слова прославленного боксерского специалиста издание Boxing News 24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко откровенно высказался о договорных боях в боксе, вспомнив поединок Тайсона Фьюри и Владимира Кличко.

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Персоны
Василий Ломаченко Фредди Роуч
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