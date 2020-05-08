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8 мая • обновлено в 13:25
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Усику и Ломаченко, попавших в базу "Миротворца", готовы дать гражданство РФ: спортивные итоги 7 мая

1.9т
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Украинских боксер Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу "Миротворца", а боксерша Наталья Андрияш похвасталась шестым размером груди.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 мая.

Кроме того, в Украине изменили условия карантина для спортсменов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Анатолий Тимощук Сергей Стаховский Василий Ломаченко Александр Усик
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