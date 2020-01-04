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4 января • обновлено в 11:04
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Усика загнобили в сети за "православие головного мозга в острой форме"

1.6т
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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) сделал откровенное заявление про Бога, чем вызвал поток гневных комментариев в сети.

"Знаете, мне задают вопрос: "Вот бокс, ты бьешь, но ты ведь православный, ты дерёшься..." Я говорю, я не дерусь. Это же тоже создание Всевышнего. Он же это допустил, создал спорт, чтобы люди соперничали там. Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями нанести ему урон в жизни или его семье. Я выхожу с ним соревноваться", - сказал Усик в интервью Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".

Юзеры назвали такую позицию "острым православием головного мозга", а самого боксера - созданием российского телевизора.

Усика загнобили в сети за "православие головного мозга в острой форме"

(с) tribuna.com

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Как сообщал OBOZREVATEL, Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием. Как заявил боксер встреча с митрополитом произвела на него сильное впечатление

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Крым Андрей
Крым Андрей
То-то он загнобленный такой - кто же не расстроится, когда его какие-то дегенераты где-то в соцсетях обгавкали.
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Лункан Виталий
Лункан Виталий
Эти "гнобители" разве что жену способны загнобить, шавки подзаборные.
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