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7 мая • обновлено в 18:40
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Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"

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Двух топовых украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко внесли в базу сайта "Миротворец".

Их обвиняют в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора), манипуляции общественно значимой информацией. Они также были названы противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ.

Василий Ломаченко и Александр Усик

Василий Ломаченко и Александр Усик

Fightnews.info

Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"

Сайт "Миротворец"

Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворец"

Сайт "Миротворец"

Сайт "Миротворец" – центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, что Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме о церкви "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!"

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Отметим, что "российский поступок" Усика и Ломаченко вызвал бурную реакцию в сети.

Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине, а Усик высказался за дружбу с россиянами, заявив, что его не беспокоит недовольство общественности из-за его слов.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Василий Ломаченко Александр Усик
Тег
сайт Миротворец
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Комментарии
79
64
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Qurd Boz
Qurd Boz
У них внутричерепная грыжа...
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2
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ну и? теперь последует побитие камнями,сожжение заживо?
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2
7
Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Дегтяренко Светлана, тебе то, что, ростовская ботоферма?
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5
0
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Упс. А какой тут на Оборзевателе визг стоял, когда Усик стал чемпионом. "Хepой Oкраины, нашефсё!" :о)))))) Оказывается, если не дeбил, то и гордиться им нельзя.
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5
5
Полтавець Олександр
Полтавець Олександр
Майдан головного мозга, бегом в лаптестан, троль.
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2
0
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