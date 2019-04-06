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Усик записал необычное обращение к украинцам - опубликовано видео

5.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) обратился к болельщикам, сидя на велотренажере и жонглируя тремя шариками.

"Дорогие друзья! 25 мая в Вашингтоне пройдет мой следующий поединок в новой для меня весовой категории. Мы идем в супертяжи. С Божьей помощью у нас там все получится. Туда и направляюсь. heavyweight edition", - заявил Александр.

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Напомним, что букмекеры уже опубликовали однозначные котировки на поединок Усик - Такам.

Отметим, что бой украинца перенесли из-за из-за проведения 18 мая битвы американского чемпиона Деонтея Уайлдера с его соотечественником Домиником Бризилом.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александр Красюк рассказал, как на самом деле проходили переговоры Усика с россиянином Александром Поветкиным.

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Александр Усик
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