Усик в драматичном поединке завоевал "золото" Олимпиады-2012: как это было

11 августа 2012 года Александр Усик завоевал "золото" Олимпиады-2012, победив в драматичном финале Клементе Руссо со счетом 14:11.

Первый раунд остался за итальянцем, однако уже во второй трехминутке украинец сумел перехватить инициативу и сравнять счет по очкам перед решающим третьим раундом (8:8). В нем боксеры устроили размен ударами, который завершился победой Усика и "золотом" для Украины.

Отметим, что Александр ехал на Олимпиаду в качестве капитана нашей сборной и одного из главных фаворитов Игр. Он автоматически попал в четвертьфинал, где разобрался с россиянином Артуром Бетербиевым (17:13), а затем разгромил болгарина Тервела Пулева со счетом 21:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля 2018 года Александр Усик одержал разгромную победу над Муратом Гассиевым в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии.