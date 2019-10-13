Усик в бою с Уизерспуном показал всему миру чей Крым - фотофакт

Александр Усик своей экипировкой во время дебютного боя в супертяжелом весе дал окончательный ответ миру, чей на самом деле Крым.

Наш непобедимый супертяж на бой против американца Чазза Уизерспуна вышел в зеленых шортах, на одном боку которых было написано Симферполь, а на втором - Украина.

Кроме того, на задней части красовалось имя дочери - Лиза.

Усик - Уизерспун t.me/Usyk17

Усик - Уизерспун t.me/Usyk17

Усик - Уизерспун t.me/Usyk17

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы Усика над британцем Тони Белью на страницах крымских пабликов в сети разгорелся спор касательно родины спортсмена. Сторонники оккупации Россией Крыма стали писать, что он не украинец, а именно крымчанин.

При этом они указывали на позицию Усика, который уходит от прямого ответа о том, признает ли он полуостров украинским или российским, отвечая, что "Крым - это Крым" и он принадлежит Богу.

В январе прошлого года Усик вышел из себя после вопроса о Крыме, "наехав" на журналистов за "такие собачьи вопросы".

В ноябре 2018-го Александр дал откровенное интервью, в котором вновь ответил на наболевший вопрос "Чей Крым?".

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