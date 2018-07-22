Под крики "Слава Украине!" Усик вернулся в Киев после победы над Гассиевым

Украинский тяжеловес Александр Усик прибыл на Родину после своей победы в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым. Новый абсолютный чемпион мира привез в Украину сразу четыре пояса – по версиям WBC, WBO, WBA и IBF. Кроме того, Усик завоевал пояс журнала The Ring и кубок Мохаммеда Али.
Стоит отметить, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) нашего боксера встречало огромное количество болельщиков и журналистов под крики "Слава Украине!". Многие прилетевшие в столицу Украины специально не торопились домой, дабы поприветствовать чемпиона.
"Всем спасибо за прием! Очень приятно вернуться домой! Я спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом мира. Кубок едет, кстати, на машине. Дальше у меня отдых, соскучился по детям, хочу побыть с семьей. Я был очень удивлен тем, что меня поддерживали многие москвичи", - сказал Усик после прилета в Киев.
Усик стал четвертым боксером в мире, который сумел объединить в своих руках все чемпионские пояса. Это не удавалось даже братьям Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне исковеркали гимн Украины накануне финала Всемирной суперсерии бокса.
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