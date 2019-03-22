Усик — Такам: букмекеры назвали фаворита боя

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик будет считаться явным фаворитом поединка против Карлоса Такама из Камеруна.

По данным СМИ, именно боем с африканцем наш боксер дебютирует в супертяжелом дивизионе. Шоу должно состояться 18 мая в Чикаго.

Аналитики уже определили коэффициенты на каждого из соперников. Ставки на победу Усика предлагаются с котировкой 1,15. Показатели на успех Такама достигают уровня 5,50. А ничья оценивается коэффициентом 28,00.

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Отметим, что 38-летний Такам провел на профессиональном ринге 42 боя, в которых потерпел пять поражений. Обидчиками камерунца стали француз Грегори Тони, россиянин Александр Поветкин, новозеландец Джозеф Паркер, а также британцы Дерек Чисора и Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США назвали бой Александра Усика и Карлоса Такама 18 мая издевательством над болельщиками.

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