Усик сделал признание из-за украинского языка: спортивные итоги 16 марта

Украинский боксер Александр Усик сделал признание из-за украинского языка, а Владимир Кличко обратился к фанатам из-за коронавируса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 16 марта.

Кроме того, в Испании зафиксировали смерть футболиста от коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Русский, а не украинский: Усик сделал шокирующее признание

В Испании зарегистрирована смерть футболиста из-за коронавируса

Владимир Кличко сделал эмоциональное заявление из-за коронавируса

Вакцина от коронавируса: фирма президента "Хоффенхайма" добилась успеха

Без одежды: Кинси Волански показала, как проводит карантин из-за коронавируса

8 лет дисквалификации: Фьюри угодил в допинг-скандал

Журналист показал, как "Динамо" пострадало от судьи в матче с "Десной"

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!