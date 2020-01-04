Усик сделал громкое заявление об УПЦ МП: спортивные итоги 3 января

Усик сделал резонансное заявление об УПЦ МП, а в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 3 января.
Кроме того, Джошуа засекли в обнимку с неизвестной девушкой в купальнике и Кличко рассказал о спаррингах с Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"У меня проскакивала": Усик сделал резонансное заявление об УПЦ МП
Сбежала в Украину: в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой
"Очень непросто": Кличко рассказал о спаррингах с Усиком
Джошуа засекли в обнимку с неизвестной девушкой в купальнике: фотофакт
Не больше года: команда Джошуа поставила жесткое условие Усику
Известная фигуристка попалась на употреблении кокаина
Скандальный бой украинца признан лучшим в 2019 году
"По всем направлениям": журналист поставил крест на "Динамо"
"Другие не интересуют": сербский футболист рассказал, как россияне помешаны на Путине
О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!