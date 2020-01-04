Усик сделал громкое заявление об УПЦ МП: спортивные итоги 3 января

Усик сделал резонансное заявление об УПЦ МП, а в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 3 января.

Кроме того, Джошуа засекли в обнимку с неизвестной девушкой в купальнике и Кличко рассказал о спаррингах с Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"У меня проскакивала": Усик сделал резонансное заявление об УПЦ МП

Сбежала в Украину: в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой

"Очень непросто": Кличко рассказал о спаррингах с Усиком

Джошуа засекли в обнимку с неизвестной девушкой в купальнике: фотофакт

Не больше года: команда Джошуа поставила жесткое условие Усику

Известная фигуристка попалась на употреблении кокаина

Скандальный бой украинца признан лучшим в 2019 году

"По всем направлениям": журналист поставил крест на "Динамо"

"Другие не интересуют": сербский футболист рассказал, как россияне помешаны на Путине

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!