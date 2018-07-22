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Усик рассказал о своих планах после победы над Гассиевым

2.2тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Александр Усик после победы в финальном бою Боксерской Лиги чемпионов (WBSS) рассказал о своих ближайших планах.

"Надо приехать домой, грамотно все обдумать и можно переходить в супертяжи. Я слышал, что Тони Белью хотел боксировать с победителем Суперсерии. В крайнем бою он красочно выиграл у Дэвида Хэя. Можно с этого и начинать. Нужно грамотно взвесить. Возможно и в этом весе еще есть хорошие, денежные бои", – сказал Усик на пресс-конференции после боя.

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Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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