Усик рассказал о своих планах после победы над Гассиевым

Украинский боксер Александр Усик после победы в финальном бою Боксерской Лиги чемпионов (WBSS) рассказал о своих ближайших планах.

"Надо приехать домой, грамотно все обдумать и можно переходить в супертяжи. Я слышал, что Тони Белью хотел боксировать с победителем Суперсерии. В крайнем бою он красочно выиграл у Дэвида Хэя. Можно с этого и начинать. Нужно грамотно взвесить. Возможно и в этом весе еще есть хорошие, денежные бои", – сказал Усик на пресс-конференции после боя.

Отметим, что Усик произвел настоящий фурор в Москве, выйдя на ринг под украинскую песню.

Позже президент Украины Петр Порошенко поздравил украинца и появилось полное видео поединка.

Спустя некоторое время Мурат Гассиев дал первый комментарий по итога битвы, оценив победу Усика.

Кроме того, в андеркарте финала WBSS победу нокаутом добыл еще один украинский боксер.