Усик рассказал, как ''сошел с ума'' во время боя с Белью: спортивные итоги 20 декабря

Абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал о поединке против россиянина Дениса Лебедева, а также о том, как впечатлился во время боя с Тони Белью. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 20 декабря.

Кроме того, украинские футбольные клубы не поддержали одну из инициатив тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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