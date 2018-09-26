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''Обозвал'': Усик признался, что сказал Белью на дуэли взглядов

1.6тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) признался, что сказал британцу Тони Белью (30-2-1, 20 КО) во время недавней дуэли взглядов в Манчестере .

"Я сказал, что это будет большой бой, а он сказал: "Да". Он обозвал меня "звездой", а я сказал, что я не звезда. Ещё что-то было. Мне понравилось, было очень круто", - поделился информацией украинец в интервью порталу Behind the Gloves.

Усик - Белью

Усик - Белью

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Поединок Усик - Белью запланирован на 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять пояса крымчанина по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring.

Недавно букмекеры изменили котировки на победителя этой битвы.

Персоны
Александр УсикТони Белью
Место
АнглияМанчестер
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