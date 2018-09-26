''Обозвал'': Усик признался, что сказал Белью на дуэли взглядов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) признался, что сказал британцу Тони Белью (30-2-1, 20 КО) во время недавней дуэли взглядов в Манчестере .

"Я сказал, что это будет большой бой, а он сказал: "Да". Он обозвал меня "звездой", а я сказал, что я не звезда. Ещё что-то было. Мне понравилось, было очень круто", - поделился информацией украинец в интервью порталу Behind the Gloves.

Усик - Белью

Поединок Усик - Белью запланирован на 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять пояса крымчанина по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring.

Недавно букмекеры изменили котировки на победителя этой битвы.