Усик предложил бой известному российскому супертяжу

Промоутер известного российского супертяжеловеса Андрея Федосова (31-3-0, 25 KO) заявил, что непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0-0, 12 KO) предложил бой их команде.

Александр Усик

"Я показал предложение от Усика менеджерам Федосова, и им понравилась эта идея. Но вместо поединка с украинцем Федосов решил провести разгоревочный бой в октябре. После этого они готовы вновь рассмотреть поединок с Усиком или любым другим топовым супертяжеловесом", - цитирует Роулэнда Sky Sports.

По словам американца, он надеется, что эта битва все-таки состоится.

"У Андрея было сломано запястье, которые теперь вылечили. Мне нравится это бой, поскольку Усик долго был вне ринга, тем более это его первый опыт в супертяжелом весе, кто знает, что произойдет. Андрей Федосов безусловно умеет боксировать. Надеюсь, у нас снова будет шанс устроить это бой для Андрея после 12 октября", - заявил Роулэнд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик вернется в ринг 12 октября в США.

В этот день наш соотечественник проведет поединок на Wintrust Arena в Чикаго. Бой станет для украинца дебютным в супертяжелой весовой категории.

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