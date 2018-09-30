Усик показал, куда потратил деньги за победу в WBSS - опубликованы фото

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) потратил призовые за победу во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) на покупку автомобиля. Украинский боксер приобрел элитную модель Lexus.

На снимках, которые представил официальный Telegram-канал Усика, крымчанин позирует на фоне автомобиля, довольно улыбаясь.

Александр Усик и его машина

Александр Усик и его машина

Александр Усик и его машина

Александр Усик и его машина

Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале WBSS единогласным решением судей. Украинец стал первым в истории нашей страны абсолютным чемпионом мира. объединив пояса по версиям WBC, WBO, IBF и WBА и пояс журнала The Ring.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя некоторое время Саша рассказал, сколько заработал за победу над Гассиевым.