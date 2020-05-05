Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

Премьера состоялась на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь".

Кроме украинских боксеров в съемках приняли участие российские спортсмены: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных Украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорится в описании под видео.

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В январе Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими спецназовцами в своем Instagram.

Это вызвало огромное недовольство среди подписчиков боксера, которые предложили включить его в следующий обмен военнопленными с РФ.

Отреагировал на видео и известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула, поинтересовавшись, почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты.

Тренер Александра Усика Сергей Лапин встал на защиту Ломаченко, который долгое время никак не реагировал на массовое недовольство.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!