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6 мая • обновлено в 07:00
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Усик и Ломаченко снялись в российском фильме о церкви

5.3т
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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

Премьера состоялась на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь".

Кроме украинских боксеров в съемках приняли участие российские спортсмены: боксер Александр Трубников и боец рукопашного стиля Алексей Назаров.

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных Украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорится в описании под видео.

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
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Галицький Данило
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