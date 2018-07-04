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Усик – Гассиев: букмекеры вновь резко изменили ставки на бой

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Украинский тяжеловес Александр Усик продолжает оставаться фаворитом финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым. При этом букмекеры продолжают понижать шансы нашего соотечественника на победу.

Ставки на успех крымчанина принимаются с коэффициентом 1,57 (раньше – 1,44). Показатели на успех Гассиева достигают уровня 2,37 (было – 2,75). А котировки на ничейный исход, который, к слову, не предусмотрен регламентом соревнований, по-прежнему равны 21,00.

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Где смотреть бой Усик - Гассиев: расписание трансляций финала WBSS

Напомним, что бой Усик – Гассиев пройдет 21 июля в Москве на арене спорткомплекса "Олимпийский". Отметим, что на поединок в первый же день было продано 7 тысяч билетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал категоричное заявление о проведении своего боя в финале WBSS в Москве.

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Темы
боксерская Лига чемпионовWBSSУсик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
РоссияМосква
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