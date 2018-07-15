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Усик - Гассиев: букмекеры изменили ставки на победу украинца в Москве

2.1тЧитать новость на украинском

Букмекеры вновь сменили котировки на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева.

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Теперь поставить на победу нашего соотечественника можно с коэффициентом 1.73 (ранее он был 1.67). На успех Гассиева можно "зарядиться" с показателем 2.10 (был 2.25).

Ничья в поединке не предусмотрена, однако коэффициент на то, что три судьи выставят одинаковые оценки по итогам боя, составляет 19 (не изменился).

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и кубок Мохаммеда Али запланирован в ночь с 21 на 22 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

Накануне промоутер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас заявил, что организаторы финала боксерской Лиги чемпионов в Москве не обеспечили нормального пребывания его подопечного в столице России. Климас обвинил в бездействии россиян, заявив, что поединок с Гассиевым может сорваться.

Позже генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев припугнул Усика последствиями за срыв поединка.

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Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Место
Россия
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