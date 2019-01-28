Усик - Джошуа: букмекеры резко изменили котировки на бой

Букмекеры в два раза понизили котировки на победу абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) в теоретическом бою против Энтони Джошуа (22-0, 21 КО).

Усик - Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO по прежнему является фаворитом.

Нынешний коэффициент на победу крымчанина составляет 7,00 (было 3,76) , тогда как котировки на триумф 29-летнего уроженца Уотфорда практически не изменились и равны 1,10 (было 1,25).

Ничья в поединке по-прежнему крайне маловероятна: коэффициент составляет 30,00 (было 26.00).

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятнее всего, свой следующий бой проведет весной будущего года в США.

После победы над Тони Белью нокаутом в восьмом раунде Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

По словам Джошуа, он заинтересован в проведении боя против украинского чемпиона Александра Усика. Английский боксер уверен, что такой поединок однозначно войдет в историю.

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