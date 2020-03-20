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20 марта • обновлено в 19:52
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Усик - Чисора: промоутер сообщил новую дату боя

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Британский промоутер Эдди Херн заявил, что не теряет надежд провести все запланированные боксерские бои в мае, однако, если ограничения из-за коронавируса продлят, он прикинул планы на лето.

"Май остается в силе, но при этом мы понимаем, что у нас возникли непредвиденные обстоятельства для того, чтобы перенести бой Диллиана Уайта с Александром Поветкиным на середину июня. Поединок Дерека Чисоры и Александра Усика могут перенести на конец июня или начало июля", – отметил Хирн в интервью Sky Sports.

Эдди Хирн

Эдди Хирн

Также существует "план Б" и относительно поединка Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым, который первоначально намечен на 20 июня на арене футбольного клуба "Тоттенхэм".

"Если Премьер-лига продлит свой футбольный сезон, "Тоттенхэму" понадобится их стадион, и на этот случай мы уже зарезервировали дату для боя Джошуа – Пулев, согласованную с клубом, – 25 июля", – рассказал промоутер.

Напомним, что Уайт и Поветкин должны драться 2 мая, а поединок Усик-Чисора все еще запланирован на 23 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дерек Чисора готов пойти на радикальные меры ради боя с Александром Усиком.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персона
Эдди Хирн
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