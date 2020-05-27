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27 мая • обновлено в 10:08
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Усик - Чисора: промоутер Эдди Хирн высказался о дате и месте боя

1.2т
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Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинца против Дерека Чисоры вероятно состоится в конце августа.

Как сообщает издание vRinge, промоутер подтвердил, что бой состоится не в Великобритании, как планировалось раньше.

Усик - Чисора

Усик - Чисора

Boxing Scene

"Мы ведем переговоры о месте проведения боя. У нас несколько вариантов, которые поступают с разных уголков мира. Увы, но в ближайшие месяцы это единственный способ проводить бои такого масштаба. Здорово, что в декабре 2019 года мы провели бой Энтони Джошуа – Энди Руис 2 в Саудовской Аравии. Все прошло на наивысшем уровне. И теперь весь мир узнал, что топовые бои не обязательно должны проходить в Америке", – заявил Эдди Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй опубликовал трейлер к бою своего клиента против Александра Усика.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Эдди Хирн Дерек Чисора Александр Усик
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