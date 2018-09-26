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Усик – Белью: букмекеры изменили котировки на супербой

39.1тЧитать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик(15-0, 11 КО) по прежнему считается фаворитом в потенциальном бою против британца Тони Белью (30-2-1, 20 КО), однако котировки несколько изменились.

Ставки на победу украинского боксера принимаются с коэффициентом 1,17 (был 1,15). Успех британца оценивается котировкой 6,25 (было 5,85). А показатели на ничейный исход достигают уровня 31,00 (было 25,00).

Усик – Белью: букмекеры изменили котировки на супербой

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Напомним, что поединок Усик - Белью, вероятнее всего, состоится в Манчестере 10 ноября. При этом этот бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

Ранее Белью назвал Александра Усика самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда.

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Тема
Усик - Белью
Персоны
Тони БельюАлександр Усик
Место
АнглияБольшой Манчестер
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А чо не в любимой ватУсиком Мацкве?
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