Усик – Белью: букмекеры изменили котировки на супербой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик(15-0, 11 КО) по прежнему считается фаворитом в потенциальном бою против британца Тони Белью (30-2-1, 20 КО), однако котировки несколько изменились.

Ставки на победу украинского боксера принимаются с коэффициентом 1,17 (был 1,15). Успех британца оценивается котировкой 6,25 (было 5,85). А показатели на ничейный исход достигают уровня 31,00 (было 25,00).

Напомним, что поединок Усик - Белью, вероятнее всего, состоится в Манчестере 10 ноября. При этом этот бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

Ранее Белью назвал Александра Усика самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда.