Украинский супертяж эффектно вырубил соперника: спортивные итоги 11 августа

Украинский боксер Тарас Неудачин добыл победу эффектным нокаутом, а во Львове во время матча Премьер-лиги запустили песню о Москве.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 11 августа.
Кроме того, украинец Алексей Середа с историческим рекордом выиграл чемпионат Европы по прыжкам в воду. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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