'Украинский Халк' нокаутировал соперника в первом раунде: итоги спорта 1 июля

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий по прозвищу Халк добыл впечатляющую победу нокаутом в первом раунде, а Лионель Месси забил 700-й гол в карьере.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 1 июля.

Кроме того, тренер "Ференцвароша" Сергей Ребоов назван лучшим в Венгрии. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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