Украинский боксер выиграл бой в США: спортивные итоги 10 июня

Украинский боксер Иван Редкач прервал серию из двух поражений, побив американского соперника, а скандальный Тайсон Фьюри победил в первом бою после возвращения в ринг. OBOZREVATEL предлагает главные спортивные новости воскресенья, 10 июня.
Кроме того, футболист сборной Аргентины случайно слил в сеть откровенное фото своей жены. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Известный украинский боксер добыл тяжелую победу в США
Тайсон Фьюри добыл победу, устроив клоунаду вместо бокса
Лидер сборной Аргентины случайно выложил в сеть фото голой жены и поплатился
Лучший боксер мира эффектным нокаутом добыл чемпионство
В России фитнес-модель полностью разделась на турнире: фото 18+
Мир призвали к бойкоту ЧМ-2018 жутким видео
Украина вышла в четвертьфинал КМ по баскетболу 3х3
Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.