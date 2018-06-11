Украинский боксер выиграл бой в США: спортивные итоги 10 июня

Украинский боксер Иван Редкач прервал серию из двух поражений, побив американского соперника, а скандальный Тайсон Фьюри победил в первом бою после возвращения в ринг. OBOZREVATEL предлагает главные спортивные новости воскресенья, 10 июня.

Кроме того, футболист сборной Аргентины случайно слил в сеть откровенное фото своей жены. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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