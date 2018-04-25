Украинский боксер сенсационно нокаутировал непобедимого немца

Опытный украинский средневес Роман Шкарупа (28-7-2, 12 КО) сенсационно нокаутировал немца Элвиса Хетеми (10-1-0, 8 КО) на вечере бокса в Берлине. 39-летний харьковчанин по прозвищу "Львиное Сердце" завершил бой во втором раунде мощнейшим ударом с правой.

"Несмотря на то, что я далеко не молод, у меня еще есть порох в пороховницах. Всегда любопытно проводить бои с лучшими боксерами. Очень хотелось бы провести поединок с лучшими боксерами в своем весе веса и посмотреть, как я буду выглядеть на их фоне", - сказал Шкарупа после победы.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что боец провел мощнейший удар с "вертушки", заставив соперника "танцевать цыпленком".