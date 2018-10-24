''Украинец – мой друг'': американский боксер сделал заявление о чемпионском бое

Американский боксер среднего веса Дэниел Джейкобс, который 27 октября выйдет в ринг на чемпионский бой против украинца Сергея Деревянченко, намерен расправиться со своим оппонентом. Несмотря на дружбу с нашим соотечественником, представитель США решительно настроен забрать пояс Международной боксерской федерации.

"Он мне друг, он классный дядька и настоящий джентльмен. Но это никак не влияет на моё желание оторвать ему голову, ведь он стоит на моем пути. У меня есть свои цели и мечты. И я собираюсь их достичь. Хочу в ближайшем будущем стать суперзвездой бокса. А он попытается разрушить все мои планы. Поэтому сейчас он мне не друг, а скорее даже враг. В ринге нет друзей", – сказал Джейкобс, передает vringe.com.

Отметим, что Джейкобс и Деревянченко работают в одном зале у одной и той же команды тренеров. Боксеры множество раз спарринговали, и находится в прекрасных отношениях друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры обнародовали котировки на чемпионский бой Деревянченко – Джейкобс.