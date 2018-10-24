МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Украинец – мой друг'': американский боксер сделал заявление о чемпионском бое

1.6тЧитать материал на украинском

Американский боксер среднего веса Дэниел Джейкобс, который 27 октября выйдет в ринг на чемпионский бой против украинца Сергея Деревянченко, намерен расправиться со своим оппонентом. Несмотря на дружбу с нашим соотечественником, представитель США решительно настроен забрать пояс Международной боксерской федерации.

"Он мне друг, он классный дядька и настоящий джентльмен. Но это никак не влияет на моё желание оторвать ему голову, ведь он стоит на моем пути. У меня есть свои цели и мечты. И я собираюсь их достичь. Хочу в ближайшем будущем стать суперзвездой бокса. А он попытается разрушить все мои планы. Поэтому сейчас он мне не друг, а скорее даже враг. В ринге нет друзей", – сказал Джейкобс, передает vringe.com.

Новости
Деревянченко – Джейкобс: где смотреть чемпионский бой

''Украинец – мой друг'': американский боксер сделал заявление о чемпионском бое

Отметим, что Джейкобс и Деревянченко работают в одном зале у одной и той же команды тренеров. Боксеры множество раз спарринговали, и находится в прекрасных отношениях друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры обнародовали котировки на чемпионский бой Деревянченко – Джейкобс.

Читайте все новости по теме "Деревянченко – Джейкобс" на OBOZREVATEL.

Тема
Деревянченко – Джейкобс
Персона
Сергей Деревянченко
Место
СШАНью-Йорк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги