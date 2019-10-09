Главная Новости
10 октября • обновлено в 05:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Бык, аптекарь, джентльмен: топ-5 фактов о следующем сопернике Усика

1.9т Читать материал на украинском

Если бы не проваленный допинг Тайрона Спонга, Александр Усик никогда бы и не встретился со своис следующим оппонентом - Чазз Уизерспун является для украинца соперником из другой вселенной.

В то время как Усик только готовится к дебюту в тяжеловесах, Уизерспун уже заканчивает там. Американец на фоне украинца является буквально "древним", начав карьеру в хехвивейте еще тогда, когда Александр только начал путь в любителях… Тем не менее, Чазз под занавес карьеры долго ждал громкого боя (с отменным гонораром), и таки дождался.

Новости
"Бог дает мне знак": Усик впервые прокомментировал отмену боя со Спонгом

OBOZREVATEL вспоминает все приключения "джентльмена" (как называют Уизерспуна) и рассказывает о самых ярких и интересных мгновениях его карьеры.

Если бы не брат, стал бы аптекарем

Чазз Уизерспунн является типичным американским тяжем стиля "ортодокс", который начал путь с рингов колледжа и всю карьеру (38-3-0, 29КО) провел в США. Хотя сугубо по фамилии Чазза можно спутать с его троюродным братом - Тимом Узерспуном, который добился куда больших высот и становился чемпионом мира.

Чазз Уизерспун

Чазз Уизерспун

thaboxingvoice.com

Где-то пример Тима и "повел" Чазза в бокс, ведь в юношестве парень вообще не думал о ринге и перчатках. После школы, делая выбор насчет колледжа, Уизерспуна приглашали к себе разные колледжи как баскетболиста и даже легкоатлета. Но в итоге сам Чазз решил сделать крутой поворот и выбрал специальность фармацевта, получив полноценный диплом этой специальности. И если бы не бокс и брат-чемпион, кто знает, каким аптекарем стал бы Чазз Уизерспун?

За 15 лет не выиграл ни одного титула, проиграв два титульных боя

Несмотря на отличное начало карьеры в виде победной серии в 23 боя на протяжении четырех лет, Уизерспун так и не добился настоящих высот. За 15 лет карьеры Чазз не выиграл ни одного мирового титула, так и оставшись середнячком.

В своей карьере Чазз Уизерспун (слева) потерпел всего 3 поражения

В своей карьере Чазз Уизерспун (слева) потерпел всего 3 поражения

washingtonpost.com

Хотя войти в круг победителей Уизерспун имел возможность в 2008-м, в бою с Криссом Ареолой. Но в том бою сам немного начудил вместе со своим тренером - после нокдауна в 3-м раунде, когда боксер упал на канвас вместе с гонгом, к нему выбежал тренер. Этого нельзя было делать до конца отсчета рефери, за что Чазз в итоге получил дисквалификацию.

Второй раз Уизерспун боролся за пояс (WBO NABO) в 2012-м, против известного тогда Сета Митчелла. И опять Чазз выдержал только 3 раунда, а рефери решил остановить бой после стоячего нокдауна Уизерспуна.

Бык, аптекарь, джентльмен: топ-5 фактов о следующем сопернике Усика
Бык, аптекарь, джентльмен: топ-5 фактов о следующем сопернике Усика

"Джентльмен" без места в элитном клубе

За свой стиль и свой довольно спокойный вид Чазз получил прозвище "джентльмен" - довольно редкое прозвище в боксе без агрессивного оттенка (хотя порой и выглядел как настоящий бык). Но в итоге карьера Уизерспуна и прошла в духе джентльмена - он преподал немало уроков равным и более слабым соперникам, но в важных моментах уступал дорогу другим.

Чазз Уизерспун (в центре) выигрывал только американские титулы в любителях

Чазз Уизерспун (в центре) выигрывал только американские титулы в любителях

112.international

В итоге Чазз так и не побывал даже у верхов боксерских рейтингов, а сейчас в рейтинге BoxRec занимает 73-ю позицию. Наверняка наибольшим его достижением можно считать поездку на Олимпиаду-2004 в Афинах, будучи еще любителем. Но и на Играх Чазз был всего запасным.

За последние 7 лет делал сразу две больших паузы

Уизерспун отлично и интенсивно провел первую половину карьеры, где только неудача против Ареолы внесла свою "ложку" дегтя. А вот в 2010-х карьера Чазза все больше идет "через пень-колоду".

Чазз Уизерспун

Чазз Уизерспун

boxingjunkie.usatoday.com

Примечательно, что за последние 7 лет Уизерспун дважды делал двухгодичные паузы - в 2012-2014 гг. и 2016-2018 гг. В последнюю паузу могло показаться, что "джентльмен" уже закончит карьеру (на тот момент ему было уже 36 лет), но Чазз таки вернулся и провел два победных боя с непримечательными соперниками. И вот ему выпала удача выйти на бой с Усиком.

Станет лишь вторым соперником Усика из США

Александр Усик за 7 лет профикарьеры уже имеет солидный багаж в 16 боев, которые всегда завершал победой. И соперниками у украинца были довольно известные боксеры, но только однажды - из "второй родины" бокса, США. Уизерспун станет лишь вторым американцем, с которым встретится Александр.

Ранее Усик встречался только с одним представителем США - Майклом Хантером, в 2017-м нанеся тому пока единственное поражение в карьере. В остальном же крымчанин бьется из европейскими боксерами, в первой половине своей карьеры также "молотив" оппонентов из Африки и Южной Америки.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Усик – Спонг" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Спонг
Персоны
Александр Усик Тайрон Спонг Чазз Уизерспун
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Без допинга современный спорт невозможен.Принимают допинг все поголовно,но ловят тех кого нужно споймать и делают из них козлов отпущения.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Эти гребанные антидопинговые контролеры,всегда всю малину обосрут.Джошуа бой испортили,а теперь Усику.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel