Бык, аптекарь, джентльмен: топ-5 фактов о следующем сопернике Усика

Если бы не проваленный допинг Тайрона Спонга, Александр Усик никогда бы и не встретился со своис следующим оппонентом - Чазз Уизерспун является для украинца соперником из другой вселенной.

В то время как Усик только готовится к дебюту в тяжеловесах, Уизерспун уже заканчивает там. Американец на фоне украинца является буквально "древним", начав карьеру в хехвивейте еще тогда, когда Александр только начал путь в любителях… Тем не менее, Чазз под занавес карьеры долго ждал громкого боя (с отменным гонораром), и таки дождался.

OBOZREVATEL вспоминает все приключения "джентльмена" (как называют Уизерспуна) и рассказывает о самых ярких и интересных мгновениях его карьеры.

Если бы не брат, стал бы аптекарем

Чазз Уизерспунн является типичным американским тяжем стиля "ортодокс", который начал путь с рингов колледжа и всю карьеру (38-3-0, 29КО) провел в США. Хотя сугубо по фамилии Чазза можно спутать с его троюродным братом - Тимом Узерспуном, который добился куда больших высот и становился чемпионом мира.

Чазз Уизерспун thaboxingvoice.com

Где-то пример Тима и "повел" Чазза в бокс, ведь в юношестве парень вообще не думал о ринге и перчатках. После школы, делая выбор насчет колледжа, Уизерспуна приглашали к себе разные колледжи как баскетболиста и даже легкоатлета. Но в итоге сам Чазз решил сделать крутой поворот и выбрал специальность фармацевта, получив полноценный диплом этой специальности. И если бы не бокс и брат-чемпион, кто знает, каким аптекарем стал бы Чазз Уизерспун?

За 15 лет не выиграл ни одного титула, проиграв два титульных боя

Несмотря на отличное начало карьеры в виде победной серии в 23 боя на протяжении четырех лет, Уизерспун так и не добился настоящих высот. За 15 лет карьеры Чазз не выиграл ни одного мирового титула, так и оставшись середнячком.

В своей карьере Чазз Уизерспун (слева) потерпел всего 3 поражения washingtonpost.com

Хотя войти в круг победителей Уизерспун имел возможность в 2008-м, в бою с Криссом Ареолой. Но в том бою сам немного начудил вместе со своим тренером - после нокдауна в 3-м раунде, когда боксер упал на канвас вместе с гонгом, к нему выбежал тренер. Этого нельзя было делать до конца отсчета рефери, за что Чазз в итоге получил дисквалификацию.

Второй раз Уизерспун боролся за пояс (WBO NABO) в 2012-м, против известного тогда Сета Митчелла. И опять Чазз выдержал только 3 раунда, а рефери решил остановить бой после стоячего нокдауна Уизерспуна.

"Джентльмен" без места в элитном клубе

За свой стиль и свой довольно спокойный вид Чазз получил прозвище "джентльмен" - довольно редкое прозвище в боксе без агрессивного оттенка (хотя порой и выглядел как настоящий бык). Но в итоге карьера Уизерспуна и прошла в духе джентльмена - он преподал немало уроков равным и более слабым соперникам, но в важных моментах уступал дорогу другим.

Чазз Уизерспун (в центре) выигрывал только американские титулы в любителях 112.international

В итоге Чазз так и не побывал даже у верхов боксерских рейтингов, а сейчас в рейтинге BoxRec занимает 73-ю позицию. Наверняка наибольшим его достижением можно считать поездку на Олимпиаду-2004 в Афинах, будучи еще любителем. Но и на Играх Чазз был всего запасным.

За последние 7 лет делал сразу две больших паузы

Уизерспун отлично и интенсивно провел первую половину карьеры, где только неудача против Ареолы внесла свою "ложку" дегтя. А вот в 2010-х карьера Чазза все больше идет "через пень-колоду".

Чазз Уизерспун boxingjunkie.usatoday.com

Примечательно, что за последние 7 лет Уизерспун дважды делал двухгодичные паузы - в 2012-2014 гг. и 2016-2018 гг. В последнюю паузу могло показаться, что "джентльмен" уже закончит карьеру (на тот момент ему было уже 36 лет), но Чазз таки вернулся и провел два победных боя с непримечательными соперниками. И вот ему выпала удача выйти на бой с Усиком.

Станет лишь вторым соперником Усика из США

Александр Усик за 7 лет профикарьеры уже имеет солидный багаж в 16 боев, которые всегда завершал победой. И соперниками у украинца были довольно известные боксеры, но только однажды - из "второй родины" бокса, США. Уизерспун станет лишь вторым американцем, с которым встретится Александр.

Ранее Усик встречался только с одним представителем США - Майклом Хантером, в 2017-м нанеся тому пока единственное поражение в карьере. В остальном же крымчанин бьется из европейскими боксерами, в первой половине своей карьеры также "молотив" оппонентов из Африки и Южной Америки.

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